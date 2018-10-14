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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نحن جديون لتوجيه الضربة

انتهاء جلسة " الكابنيت " دون الإدلاء بتفاصيل

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:06 - 14 أكتوبر 2018
الكابينت الاسرائيلي الكابينت الاسرائيلي
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انتهت، مساء اليوم، جلسة المجلس "الأمني" الصهيوني المصغر "الكابنت" دون الإفصاح عن أي قرارات.

وبحسب موقع المستوطنين العبري، فبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الحرب "الاسرائيلي" أفيغدور ليبرمان: "إن إسرائيل جدية لمواجهة عنيفة مع قطاع غزة،  وذلك إن اقتضت الضرورة".

وقال ليبرمان محذراً حماس بألا تواصل الاحتكاك بـ"إسرائيل": "أقول لقادة حماس ليكن معلوم لكم دون أوهام نحن جديون لتوجيه الضربة الاقوى".

والجدير بالذكر، فقد حذر نتنياهو في جلسة الحكومة حماس قائلاً: "يبدو أن حماس لم تستوعب رسالة إسرائيل، إن لم تتوقف عن مهاجمتنا سوف نوقف تلك الهجمات بطرق أخرى، و نحن نقترب من نوع آخر للرد".

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