اندلاع 4 حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

اندلعت 4 حرائق في مستوطنات غلاف قطاع غزة بفعل بالونات مذيلة بفتائل مشتعلة أطلقت من القطاع اليوم، بحسب موقع 0404 المقرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق اليوم الأحد في مستوطنة "جبار عام" بفعل بالونات حارق، فيما اندلع حريق ثان في مزرعة أفوكادو في مستوطنة "كفار سعد" أيضا.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن بالونا "مفخخا"-كما زعم- سقط على كابل كهرباء في مستوطنة "كفار عزا"، مشيرا إلى توجه طواقم هندسة المتفجرات للمنطقة للتعامل معه.

في السياق، ذكر موقع "حدشوت 24" أن عثر اليوم على "طائرة مشبوهة تحتوي على عدد من البالونات في يفنه جنوب تل أبيب" وسط الكيان الإسرائيلي.

واستخدم شبان فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات وسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى مستوطنات غلاف القطاع ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس/ آذار الماضي، وردًا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية، وقتلها 205 مواطنين شاركوا فيها حتى اليوم.

وقالت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" مؤخرًا إن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية في الغلاف، وقدّرت الخسائر المادية في المحميات الطبيعية فقط بـ15 مليون شيكل.

وذكرت أن إصلاح آثار الحرائق سيستغرق سنوات طويلة، وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه الحرائق غير مسبوق في مناطق "إسرائيل".