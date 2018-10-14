طيران الاحتلال يستهدف مجموعة من الشبان شمال قطاع غزة

استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة (استطلاع) مجموعة من المواطنين، اليوم الأحد، بصاروخ واحد على الأقل شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بصاروخٍ مجموعة من الشبان شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

يتبع...