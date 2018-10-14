ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

طيران الاحتلال يستهدف مجموعة من الشبان شمال قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:12 - 14 أكتوبر 2018
مشاركة

استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة (استطلاع) مجموعة من المواطنين، اليوم الأحد، بصاروخ واحد على الأقل شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بصاروخٍ مجموعة من الشبان شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

يتبع...

متعلقات