الاحتلال يصادق على خطة لبناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في جلستها اليوم الأحد، على خطة لبناء احدى وثلاثين وحدة استيطانية جديدة، وثلاث رياض أطفال في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال وزير الحرب الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان ان "الحي علامة هامة إضافية في النشاطات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية بالأفعال وليس بالأقوال".

من جهته، ادان رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة هذه الخطوة، واكد أن الحكومة الإسرائيلية تشعل المنطقة ثم تقول انه ما من شريك للسلام.

بدورها، انتقدت النائبة تمار زندبرج قرار الحكومة الإسرائيلية بشدة، وقالت إن "مجموعة من المستوطنين تتحكم بالحكومة، وإنه يجب العمل على تصريف الاستيطان بدلا من توسيعه".