القسام يزف مجاهداً توفي بعد صراعٍ مع المرض

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا أحد مجاهديها الأبطال من معسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي توفي بعد صراعٍ مع المرض.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري على موقعها الالكتروني، المجاهد القسامي/ غسان محمد ريان (21 عاماً) من مسجد "التوبة" بمعسكر جباليا شمال القطاع، والذي توفي يوم الجمعة 02 صفر 1440هـ الموافق 12/10/2018م بعد صراع مع المرض.

وأضافت "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء.