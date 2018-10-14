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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الرابطة تنظم مهرجان بذكرى "الشقاقي" والانطلاقة الجهادية في جامعة القدس بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:21 - 14 أكتوبر 2018
الرابطة الاسلامية الرابطة الاسلامية
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نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي مهرجان بعنوان "على درب الشهداء يمضي القادة الأمناء" وذلك تزامنا مع ذكرى الانطلاقة الجهادية "٣٣" وذكرى استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي صباح اليوم  في جامعة القدس المفتوحة فرع الشمال.

وحضر الفعالية كل من  مسئول محافظة الشمال في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر محمد أبو جلالة والأستاذ محمد ذياب مسؤول شؤون الطلبة في الجامعة, وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة الإسلامية في المحافظة, وممثلين عن الأطر الطلابية في الجامعة, وحشد من طلبة الجامعة.

وتخلل المهرجان كلمة للجامعة ألقاها مسئول شئون الطلبة الأستاذ محمد ذياب وكلمة الحركة أدلى بها الأسير المحرر محمد ابو جلالة واختتمت الطالبة ملك سعد الدين الاحتفال بابيات شعر عن الدكتور فتحي الشقاقي والقضية الفلسطينية.

وفي كلمة ضيف المهرجان الأستاذ محمد أبو جلالة أكد على ضرورة التسلح بسلاح العلم والمعرفة لأنه السلاح الوحيد الذي يمكن ان يجابه هذا الاحتلال المتغطرس الذي يحاربنا بالتكنولوجيا والتقدم العلمي، مستحضرا مقولة الدكتور فتحي الشقاقي "المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر".

وأضاف أبو جلالة أيضا أن الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي كان نموذجا رساليا يحتذى به فقد كان طالبا متفوقا في دراسته ومجاهدا محافظا على الثوابت مدافعا عن قضيته الراسخة قضية فلسطين التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وعلى جميع الطلبة الاحتذاء بنهج الشقاقي في دراسته دون كلل أو ملل فالقضية الفلسطينية تحتاج إلى مزيدا من الجهد والتفوق في الحياة العلمية والدينية.

كما أكد الأستاذ محمد ذياب على دور الأطر الطلابية في ترسيخ ذكرى الشهداء وذكرى المشوار النضالي للشعب الفلسطيني في نفوس الشباب والاجيال الصاعدة، مقدما الشكر للرابطة الإسلامية على وقوفها مع الطلبة خلال مشوارهم التعليمي وتقديم الخدمات الجامعية للطلبة.

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الرابطة الاسلامية
الرابطة الاسلامية
 

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