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مقتل 19 مهاجراً إثر انحراف شاحنة في إزمير بتركيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:41 - 14 أكتوبر 2018
ازمير ازمير
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لقي 19 شخصاً مصرعهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الأحد، في انحراف شاحنة تقل مهاجرين في إزمير غربي #تركيا.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد كانت الشاحنة تقل مهاجرين غير شرعيين، بينهم أطفال. ولم ترد بعد معلومات أخرى عن هوية المهاجرين.

وكانت الشاحنة في طريقها من بلدة أيدن إلى مدينة إزمير الساحلية على بحر إيجه عندما انحرفت عن طريق سريع وهوت نحو 20 متراً وسقطت في قناة للري تقع أسفل الطريق السريع في قضاء مندريس بولاية إزمير (غرب تركيا). ويُرجّح أن الشاحنة سقطت منه بعد أن صدمت حاجز الطريق.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. وهرعت قوات الشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ من سكان المنطقة.

وقال مراسل لمحطة "سي إن إن ترك" من موقع الحادث، إن العمل مستمر لمحاولة انتشال الجثث ونقل المصابين المحاصرين تحت الشاحنة.

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