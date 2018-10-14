نتنياهو يهدد غزة بضربات مؤلمة والكابنيت يعقد جلسة عاجلة اليوم

قررت الحكومة "الإسرائيلية" اليوم الاحد، عقد جلسة للمجلس الامني المصغر في اعقاب التهديدات التي اطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم بشن ضربات ضد غزة وعلى ضوء استمرار مسيرات العودة على الحدود مع القطاع.

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية " ان حماس لم تفهم الرسالة ولم يتوقفوا في غزة عن مهاجمتنا فسوف نوقف تلك الهجومات بطرق اخرى مؤلمة جدا .

وبين وفقا لموقع معاريف " نحن نقترب جدا من نشاطات من نوع آخر نشاطات تشتمل على ضربات قوية جدا، وتابع " ان كان لدى حماس عقل فلتتوقف.

ويشار الى ان حدود قطاع غزة تشهد حالة من التوتر من قبل المتظاهرين ، لتشكيل مزيد من الضغط على الاحتلال لرفع الحصار ، وسط ارتكاب الاحتلال لمزيد من الجرائم في صفوف المتظاهرين والتي كان آخرها يوم الجمعة الماضية وادت لاستشهاد 9 مواطنين.