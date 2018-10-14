ليبرمان يهدد بتوجيه ضربة شديدة لحماس

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، أن "إسرائيل" وصلت للحظة التي يجب فيها اتخاذ القرارات، حيث فبعد أشهر من المسيرات على الحدود الشرقية والبالونات الحارقة واستنفاد جميع الخيارات "لقد وصلنا إلى نقطة أنه يجب علينا توجيه أشد ضربة ممكنة لحماس".

وأضاف ليبرمان خلال مقابلة في أستوديو "يديعوت أحرنوت": قبل الذهاب إلى الحرب يجب علينا استنفاد جميع الخيارات الأخرى لأنه عندما نقوم بإرسال جنود إلى المعركة أدرك أن البعض منهم لن يعودوا إلى ديارهم لذلك يجب علينا استنفاد كل وسيلة أخرى.

وادعى ليبرمان: لقد حولت حماس العنف على السياج إلى سلاح استراتيجي تأمل من خلاله في تقويض صمودنا عن طريق "العنف" على السياج، يريدون الضغط على كل من الجمهور الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية.

وتابع: حماس مصممة على مواصلة العنف حتى يتم رفع الحصار بشكل كامل دون التوصل إلى اتفاق حول قضية السجناء والمفقودين ودون التخلي عن البند الرئيسي - تدمير "إسرائيل" - وبالطبع دون نزع السلاح وأقول أن هذا الأمر "مستحيل".

وأضاف في حديثه: ما نراه فعليا بما في ذلك البارحة من "إسماعيل هنية" أنه لا توجد لديهم نية لوقف "العنف" على السياج لذلك أعتقد أنه وصلنا إلى اللحظة التي يجب فيها اتخاذ القرارات.