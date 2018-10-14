ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

صحيفة:فصائل المقاومة رفضت طلباً "إسرائيليا"ً بشأن التهدئة ووضعت شروط جديد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:51 - 14 أكتوبر 2018
مسيرات العودة مسيرات العودة
مشاركة

كشفت مصادر لصحيفة "الحياة اللندنية" اليوم الاحد، أن حركة «حماس» وفصائل المقاومة رفضت طلباً إسرائيلياً لوقف «مسيرات العودة» والبالونات الحارقة لأسبوعين فقط، كما حصل قبل أسابيع قليلة.

وقالت إن «حماس» والفصائل أبلغت المسؤولين المصريين موقفها والفصائل «برفض وقف المسيرات إلا في حال تقديم تعهدات تؤدي إلى كسر الحصار عن غزة كلياً»، مضيفة أنهم «أبلغوا الحركة أن ليس لديهم ضمانات أو تعهدات».

وأشارت الى أن «حماس اشترطت أيضاً زيادة "إسرائيل" المشاريع المنفذة في القطاع، وفتح فرص عمل لنحو 10 آلاف غزي، وزيادة مساحة الصيد والتصدير من القطاع، وزيادة الكهرباء بنحو 50 ميغاواط».

 

متعلقات