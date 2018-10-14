صحيفة:فصائل المقاومة رفضت طلباً "إسرائيليا"ً بشأن التهدئة ووضعت شروط جديد

كشفت مصادر لصحيفة "الحياة اللندنية" اليوم الاحد، أن حركة «حماس» وفصائل المقاومة رفضت طلباً إسرائيلياً لوقف «مسيرات العودة» والبالونات الحارقة لأسبوعين فقط، كما حصل قبل أسابيع قليلة.

وقالت إن «حماس» والفصائل أبلغت المسؤولين المصريين موقفها والفصائل «برفض وقف المسيرات إلا في حال تقديم تعهدات تؤدي إلى كسر الحصار عن غزة كلياً»، مضيفة أنهم «أبلغوا الحركة أن ليس لديهم ضمانات أو تعهدات».

وأشارت الى أن «حماس اشترطت أيضاً زيادة "إسرائيل" المشاريع المنفذة في القطاع، وفتح فرص عمل لنحو 10 آلاف غزي، وزيادة مساحة الصيد والتصدير من القطاع، وزيادة الكهرباء بنحو 50 ميغاواط».