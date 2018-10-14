حكومة الاحتلال توافق على تمويل مشروع استيطاني في الخليل

تعتزم الحكومة الاحتلال الإسرائيلي الموافقة، اليوم الأحد، على تمويل بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل، وهي خطة تقدم بها وزير الجيش لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن "توافق الحكومة اليوم على ميزانية تبلغ 22 مليون شيكل لبنا 31 وحدة استيطانية وهو المشروع الاول منذ 16 عاماً".

وسيقع المشروع شارع الشهداء، في المدينة التي تم تقسيمها عام 1997 الى جزئين. الجزء القديم من المدينة والذي يحوي الحرم الابراهيمي الشريف تسيطر عليه اسرائيل فيما الجزء الاخر تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

وهددت حركة السلام الان باللجوء الى المحكمة العليا لوقف تنفيذ المخطط، وكتب ليبرمان في تغريدة له على تويتر: "التخطيط الذي تمت المصادقة عليه في مؤسسات التخطيط والبناء، يتضمن بيوتا جديدة وحدائق ومساحات عامة.. مستمرون في تقوية مشروع الاستيطان في الضفة الغربية بالأفعال وليس بالأقوال".