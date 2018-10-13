فوزان صعبان للمغرب وتونس بالتصفيات الإفريقية

انتزع منتخب المغرب فوزًا صعبًا على حساب ضيفه جزر القمر بهدف دون رد مساء السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وسجل فيصل فجر هدف الفوز للمغرب من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، يحتل منتخب المغرب (6 نقاط) وصافة المجموعة الثانية، خلف المتصدرة الكاميرون (7 نقاط)، وأمام مالاوي الثالثة (3 نقاط)، بينما تتذيل جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة.

بدوره، أفلت منتخب تونس من مفاجآت النيجر، وانتصر بهدف نظيف على ملعب رادس، في إطار المجموعة العاشرة من التصفيات.

وأحرز ياسين مرياح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، ليرفع رصيد منتخب بلاده إلى 9 نقاط في الصدارة، أمام مصر الثانية 6 نقاط، وتتذيل النيجر جدول الترتيب بنقطة واحدة، وبفارق الأهداف خلف سوازيلاند.