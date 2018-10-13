ميسي قادر على مغادرة برشلونة مجانا!

أعلنت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، السبت، أن نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي، بإمكانه مغادرة النادي، مستفيدا من أحد بنود عقده الجديد، الذي أبرمه العام الماضي.

وسيكون بمقدور اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، الانتقال المجاني عام 2020 من صفوف النادي الكتالوني إلى أي ناد بالعالم، بشرط ألا يكون من النخبة، وفق ما نقل موقع "يوروسبورت".

وكان اللاعب الأرجنتيني قد أبرم عقدا جديدا مع البلوغرانا في الـ25 من نوفمبر العام الماضي، ظلّ بموجبه داخل أسوار الكامب نو حتى صيف 2021.

وترغب إدارة برشلونة في توقيع عقد جديد مرة أخرى مع اللاعب يمتد حتى عام 2022، رغم أنه لم يمض عام على التجديد الأخير له.

وحاولت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الحصول على خدمات ميسي، عبر عرض راتب يبلغ ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حاليا مع صفقة ضخمة للفريق الكتالوني، إلا أن المفاوضات انهارت بسبب ميسي الذي رفض اللعب بغير قميص برشلونة في أوروبا.