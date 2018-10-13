"فيسبوك" يحذف صفحات وكالة "صفا" للمرة الثالثة خلال العام

حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحة وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) يوم السبت للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بعدما وصل عدد متابعي صفحتها الجديدة نحو 28 ألف متابع.

وبالإضافة إلى حذف الصفحة الجديدة، عطّلت إدارة "فيسبوك" الحسابات الشخصية لمدراء الصفحة ومحرريها.

وقبل إغلاق الصفحة بيوم، حظرت إدارة "فيسبوك" مسؤولي الصفحة ومحرريها من النشر عليها.

وسبق لـ"فيسبوك" حذف صفحة الوكالة السابقة في 24 مارس الماضي، والتي وصل عدد متابعيها إلى نحو 1.3 مليون متابع، إضافة لحذف الصفحة الاحتياطية للوكالة في الخامس من الشهر نفسه.

وتعد الوكالة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أحد المصادر الموثوقة لمتابعي الشأن الفلسطيني، ولاسيما انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا.

وكانت الصفحة تعمل على مدار الساعة بطاقم متخصص لتمكين المتابعين من الاطّلاع على الأحداث على الساحة الفلسطينية بمصداقية ومهنية، وتتيح المجال أمام تعدد الآراء.

واستنكرت "صفا" حذف إدارة "فيسبوك" صفحاتها بشكل متكرر، رغم تحرّيها الالتزام بمعايير النشر على الموقع، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في سياق محاربة المحتوى الفلسطيني.

وطالبت الوكالة إدارة "فيسبوك" بإعادة الصفحات، والالتزام بالأهداف المُعلنة للموقع بشأن "تمكين الأشخاص من إمكانية المشاركة لجعل العالم أكثر انفتاحًا واتصالًا، بما يعكس تنوع المجتمع".

وكانت إدارة "فيسبوك" وقّعت اتفاقًا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمراقبة المحتوى الفلسطيني وحذف ما يمسّ الاحتلال.