ترامب: لم نبرم صفقة مع تركيا

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يكون قرار تركيا إطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز لديها، آندرو برونسون، قد صدر بموجب صفقة أبرمت بين البلدين، معربا عن تقديره لقرار أنقرة الذي سيؤدي لوجود علاقات جيدة بين البلدين.

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا، "لم تكن ثمة صفقة مع تركيا لإطلاق سراح وإعادة القس آندرو برونسون، فأنا لا أبرم صفقات بخصوص الرهائن".

وتابع الرئيس الأمريكي، "إلا أن ثمة تقدير كبير من جانب الولايات المتحدة (للقرار التركي) مما سيؤدي إلى علاقات جيدة، بل وعظيمة، بين الولايات المتحدة وتركيا".

وكان أصدر القضاء التركي اليوم الجمعة أوامره برفع كافة القيود القضائية المفروضة ضد القس الأمريكي أندرو برونسون، وبالتالي إطلاق سراحه فورا. بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول".

وحكم على القس برونسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في تموز/ يوليو الماضي في تركيا بعد 21 شهرا من الاحتجاز، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن المحكمة وجدت أنه قد قضى مدة عقوبته بالفعل.

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على برونسون في مدينة إزمير التركية بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بتهمة التجسس ومساعدة الإرهاب.

ووجهت المحاكم التركية التهم إلى برونسون تتضمن روابط مزعومة مع نشطاء أكراد وأنصار المعارض التركي فتح الله غولن، الذي يعتبر لاجئ تركي منذ العام 1999 في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن احتجاز برونسون وفرض الإقامة الجبرية عليه، تسبب في توتر كبير بين واشنطن وأنقرة.