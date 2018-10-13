نجم المنتخب السوري يقترب من الزمالك

وصلت المفاوضات بين ناديي الزمالك المصري والهلال السعودي إلى مرحلة متقدمة، من أجل التعاقد مع نجم الهجوم السوري عمر خريبين، حسبما قالت تقارير صحفية مصرية.

وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، السبت، أن الزمالك يسعى لضم خريبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، المقررة في يناير المقبل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، تمهيدا لشرائه بشكل نهائي

وقالت الصحيفة إن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، سيعلن خلال الأيام المقبلة ملامح الصفقة، في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.

يشار إلى أن اللاعبين السوريين يعاملون كالمصريين في الأندية المصرية، مما يعني أن الزمالك بإمكانه قيد خريبين دون الحاجة إلى رحيل أي لاعب من الأجانب الأربعة المسموح بوجودهم في القائمة.

ولفت خريبين (24 عاما) الأنظار بشدة مع الهلال الموسم الماضي، وكان أحد لاعبي المنتخب السوري الذي اقترب من الوصول لكأس العالم 2018 في روسيا.