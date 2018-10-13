برشلونة يجد بديلا لسواريز

يسعي نادي برشلونة الإسباني، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، إلى البحث عن مهاجم بديل للأورغوياني لويس سواريز، سعيا منه لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى نادي برشلونة للظفر بخدمات مهاجم نادي جنوى، البولندي كرزيستوف بياتيك، خلال الميركاتو المقبل، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن "لا جزيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن تألق كرزيستوف بياتيك مع نادي جنوى منذ انطلاق الموسم، وتصدره قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 9 أهداف خلال 7 مباريات في الكالتشيو، هو ما دفع نادي برشلونة لمتابعته.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات بياتيك، الملقب بـ"خليفة ليفاندوفسكي"، فهناك العديد من الأندية الكبرى في أوروبا ترغب في ضم اللاعب، وأبرزها نادي نابولي الإيطالي، الذي دخل في مفاوضات مع نادي جنوى.