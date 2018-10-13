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ليبرمان: لا وقود لغزة طالما استمرت الأحداث على السياج الأمني

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:19 - 13 أكتوبر 2018
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قال وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه "طالما استمرت الأحداث على السياج الأمني مع قطاع غزة فلن يتم إدخال وقود للقطاع، إذا لم يتم وقف أعمال العنف".

واشترط ليبرمان في تصريح صحفي، اليوم السبت، نقلته صحيفة "معاريف"، أن "يتم وقف البالونات الحارقة، وعدم إشعال الإطارات المطاطية أمام كيبوتسات غلاف غزة".

وانطلقت مسيرة العودة الكبرى في30 مارس الماضي، وأسفر قمع الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين عن استشهاد أكثر من 204 وإصابة نحو 20 الفًا آخرين.

وتفرض "إسرائيل" حصارًا على غزة منذ صيف عام 2006، عقب فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية، ثم شددته عام 2007.

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