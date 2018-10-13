حريق "كيبوتس بئيري" شرق البريج

اندلع، مساء اليوم السبت، حريقٌ في "كيبوتس بئيري" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بسبب بالون حارق.

وقال موقع "مفزاك" العبري، إن قوات الإطفاء الإسرائيلية هرعت للمكان لإخماد الحريق.

وابتكر نشطاء مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات ومزارع الاحتلال في غلاف غزة، مستفيدين من حركة الرياح، مما تسبب بخسائر كبيرة جراء احتراق عشرات آلاف الدونمات.

وما زال جيش الاحتلال يحاول إيجاد حل لهذا السلوب واستخدم مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.