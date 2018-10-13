إعفاء وزيرة روسية من منصبها أحبّت للمتقاعدين ما كرهت لنفسها

أخفقت وزيرة العمل في مقاطعة ساراتوف ناتاليا سوكولوفا في صون لسانها معتبرة أنه يمكن للمتقاعد سدّ رمقه بالحد الأدنى للمعيشة البالغ 3.5 ألف روبل، فخانها حصانها وأعفيت من منصبها.

وقال مصدر في المكتب الصحفي لحاكم المقاطعة إنه تم إعفاء الوزيرة من منصبها، بعد تصريحها الذي أثار الاستياء الشديد في المجتمع وبين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين لاحقا، أن الإيرادات المالية السنوية لهذه السيدة لعام 2017 ارتفعت بنحو الثلث لتصل إلى 2.3 مليون روبل، وذلك بموجب إقرارها الضريبي المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة الإقليمية، فيما بلغ دخلها 1.75 مليون روبل سنة 2016.

ومن إقرارها تبين أيضا أنها كانت تملك عام 2016 دارا سكنية مساحتها أكثر من 170 مترا مربعا مع حديقة مساحتها 338 مترا، وشقة بمساحة 32 مترا.

وظهر شريط فيديو على يوتيوب لنقاش حاد بين سوكولوفا وأحد نواب البرلمان الإقليمي حول قضية تكاليف المعيشة، والحد الأدنى للمعيشة، ومعاشات التقاعد.

وخلال الحديث، اعتبرت سوكولوفا أن 3.5 ألف روبل، وقيمتها زهاء 53 دولارا، تكفي "كحد أدنى لتغطية تكاليف المعيشة الفسيولوجية" للفرد في مقاطعة ساراتوف.

وعندما اقترح عليها عضو البرلمان الإقليمي عن الحزب الشيوعي نيقولاي بوندارينكو أن تحاول العيش بهذا المبلغ، سخرت من طرحه وقالت إن "صفتها الاجتماعية" لا تسمح لها بذلك، وأكدت قدرتها على وضع قائمة "غذائية متوازنة" للحد الأدنى من المعيشة، يتم تأمينه بالمبلغ المذكور.