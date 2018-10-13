عدوان يكشف تفاصيل صرف رواتب كاملة لـ"موظفي غزة"



توقع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني النائب عاطف عدوان، أن تصرف رواتب كاملة للموظفين في غزة لمدة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً للأوضاع الاقتصادية في القطاع؛ بناءً على توافقات وتفاهمات جرت في هذا الصدد.

وأوضح النائب عدوان في تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الرواتب الكاملة ستكون للموظفين في الشقين المدني والعسكري، قائلاً "بالدرجة الأولى سيستفيد الموظفين المدنيين من المنحة، وشق الموظفين العسكريين سيتحصلون على رواتبهم من وزارة المالية في غزة".

وذكر عدوان أن مشاريع اقتصادية وإنسانية ستنفذ في غزة لصالح المواطنين في قطاع غزة، قائلاً "نأمل أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة، من خلال زيادة السيولة النقدية، وخفض معدلات البطالة التي وصلت مستويات عالية".

في السياق، كشف النائب عدوان أن المجلس التشريعي يعد خطة لزيارة بعض الدول الإفريقية والاسيوية بينها اندونيسيا، مشيراً إلى أنَّ الزيارة هدفها كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وكسب التأييد والعدم لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلت عن مصادر مطلعة أنه تم التوافق مع الأمم المتحدة على دفع رواتب كاملة للموظفين المدنيين التابعين لحكومة «حماس» السابقة لثلاثة أشهر، عبر الأمم المتحدة أيضاً، وبالآلية التي جُرّبت مرة واحدة بعد انتهاء حرب 2014، وكانت آنذاك - والآن - بتمويل قطري.