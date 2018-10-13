العثور على جثة في قلقيلية ومصرع طفل سقط عليه باب حديدي في بيت لحم

عثر مواطنون السبت على جثة مواطن في قرية باقة الحطب شمال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأنه جرى العثور على جثة الشاب محمد عبد الطيف أبو سريه (31عامًا) من باقة الحطب قضاء قلقيلية، في ظروف غامضة.

وأشارت إلى أن الشرطة باشرت التحقيق لكشف ملابسات الوفاة.

في السياق، أعلن الأطباء في مستشفى الميزان التخصصي بالخليل، اليوم السبت، وفاة الطفل حسين سمير بريجية (6 سنوات) من قرية المعصرة جنوب بيت لحم، متأثرا بإصابته إثر سقوط باب حديدي عليه امس.

وأفاد الدكتور شريف الطري رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان التخصصي أن الطفل بريجية وصل أمس إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة للغاية، إثر إصابته بعد سقوط باب حديدي عليه في مكان سكنه ببيت لحم.