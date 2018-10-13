لجنة دعم الصحفيين: نستنكر الاستهداف المتعمد للطواقم الصحفية

استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة الاستهداف المتعمد من قبل قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الصحفية التي تقوم بتغطية مسيرات العودة مما أدى إلى اصابة ثلاثة صحفيين بالرصاص في الجمعة التاسعة والعشرين لمسيرات العودة. .

واكدت اللجنة في بيان لها اليوم الجماعة 12 اكتوبر2018م أن الاحتلال اطلق النار فأصاب المصور الصحفي بلال الصباغ بطلق ناري في القدم كما اصيب الزميل الصحفي يوسف اصليح بشظية في القدم كما اصيب المصور الصحفي بدر النجادي بطلق ناري في قدمه ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المصابين لنحو 223 صحفيا 65 منهم اصيبوا بالرصاص الحي وشظايا القذائف .

وبينت اللجنة ان الاحتلال الإسرائيلي يسعى من وراء استهداف الصحفيين الفلسطينيين لحجب التغطية الصحفية ومنع نقل الرواية الفلسطينية للعالم .

وأشار اللجنة ان جنود الاحتلال تعمدوا اطلاق النار والغازات السامة على طواقم فضائية الاقصى التي تنقل مسيرات العودة من الميدان

وطالبت اللجنة من كل المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وإرهابه بحق الصحفيين والطواقم الصحفية الفلسطينية.