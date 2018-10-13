33 مليون يورو مساعدة طارئة من كندا لـ"أونروا"

أعلنت كندا الليلة المنصرمة أنّها ستقدّم مساعدة ماليّة طارئة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعاني من أزمة مالية حادّة بسبب توقّف الولايات المتحدة عن تمويلها.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها، "إنّ أوتاوا ستقدّم لأونروا 50 مليون دولار كندي (33 مليون يورو) على مدى عامين".

وأوضحت أنّ القسم الأكبر من هذه المساعدة المالية سيخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمعيشة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما النساء والأطفال، في حين سيخصص الثاني بحسب البيان لتوفير مساعدات طارئة حيوية لأكثر من 460 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان.

من جهة ثانية، أعلنت كندا أنّها ستقدّم مساعدة بقيمة 12,5 مليون دولار إلى "رايت تو بلاي إنترناشونال"، المنظمة غير الحكومية التي ستعمل بالتعاون مع أونروا على إنشاء قاعات تدريس آمنة وشاملة ومراعية "للجندر"، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على دمج منهجيات تتمحور حول اللعب وتركز على الطفل.

وأوضحت أوتاوا أن تمويلها يهدف أيضًا إلى دعم الجهود المستمرة التي تبذلها أونروا لتعزيز حيادية أنشطتها وموظفيها، ومعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين.