القيادي المدلل:الزخم الجماهيري في جمعة "القدس" اربك الاحتلال وجرائمه لن تزيدنا الا قوة

أكد احمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت ، ان شعبنا الفلسطيني اثبت في جمعة انتفاضة القدس انه لا ينسى القدس وانه يقدم فلذات اكباده فداءً لها ، وان المعركة مع العدو الصهيوني مستمرة حتى تحرير القدس والاقصى .

واعتبر ان هذا الزخم الجماهيري الثوري في الجمعة التاسعة والعشرين والفعل الفدائي الذى ابدع فيه الشباب الثائر والذى اربك الجنود الصهاينة المدججين بالسلاح يؤكد على مدى الضعف والخوف والفشل الذى يغرق فيه العدو الصهيوني .

وشدد على ان فائض الاجرام الذى يمارسه جنود الاحتلال ضد ابناء شعبنا الذين تقدموا بصدورهم العارية وارادتهم القوية لن يزيدهُ الا اصراراً على المضي في مسيرات العودة ولن يستطيع احد على وجه الارض ممارسة الاجرام وفرض مزيداً من الحصار او خداعنا.

وقال المدلل ان مسيرة العودة انطلقت من اجل اهداف هي محل اجماع لدى الشعب الفلسطيني بأن العودة حق مقدس لنا لا تراجع عنه وان هذا الحصار يجب ان يزول ولا يبقى له اثر حتى يعيش شعبنا في قطاع غزة الحياة الكريمة ، موضحاً ان ان انتفاضة القدس بهذه العمليات البطولية التي اقضت مضاجع العدو يجب ان تتصاعد وتشعل الارض تحت اقدام الجنود والمستوطنين الصهاينة في الضفة المحتلة والقدس .

وأوضح ان قافلة الشهداء التي لم تنته هي عنوان المعركة ، وهى التي تعبد لنا الطريق نحو القدس والاقصى وهى التي تغرس في قلوب ابناء شعبنا الامل بالحرية والعودة.