غـزة تُشيع جثامين 7 شهداء ارتقوا بعد ان سطروا ملحمة بطولية بالأمس

تشييع جماهير شعبنا اليوم السبت، سبعة شهداء ارتقوا بالأمس بعد ان سطروا ملحمة بطولية بأجسادهم العارية امام قوات الاحتلال المدججين بالسلاح في جمعة "انتفاضة القدس" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار .

غزة اكتست بالسواد حدداً على أرواح الشهداء بعد ارتكاب الاحتلال لمجزرة في صفوف المتظاهرين السلميين الذين سطروا أسمى مراحل البطولة والشجاعة خلال مظاهرات مسيرة العودة واصراراهم على إيصال صوتهم بحقهم في الحياة ، ورفضهم لبقاء الاحتلال .

وكان 7 مواطنين استشهدوا بالأمس وأصيب 252 برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عصر أمس، خلال مشاركتهم في جمعة "انتفاضة القدس" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

واعلنت وزارة الصحة، استشهاد 7 مواطنين و 252إصابة في مختلف مخيمات العودة على حدود قطاع غزة، و هم أحمد إبراهيم زكي الطويل من النصيرات ٢٧ عاماً، والشهيد محمد عبد الحفيظ يوسف إسماعيل البريج ٢٩ عاماً، و الشهيد عفيفي محمود عطا عفيفي (18 عام) غزة، و الشهيد عبدالله برهم سليمان الدغمة (25) عبسان الجديدة، و الشهيد تامر اياد محمود ابوعرمانه 22عام رفح، و الشهيد أحمد أحمد عبدالله أبو نعيم (17) النصيرات، و الشهيد محمد عصام محمد عباس متأثرا بجراح اصيب بها شرق غزة.

وأفاد مراسلنا، أن آلاف المواطنين يشاركون في مخيمات العودة بفعالية كبيرة، فيما يقوم جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين السلميين، فيما يقوم الشبان بإشعال الإطار المطاطية واطلاق البالونات الحارقة.

واوضح، أن مجموعة من الشبان تمكنوا من قص السياج الزائل وسط قطاع غزة، واجتاز الحدود، وكان لهم جنود الاحتلال بالمرصاد وأمطروهم بالرصاص الحي في جميع أنحاء أجسادهم الطاهرة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة منهم على الفور.

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة انطلقت شرارتها في 30 آذار/مارس الماضي، واستشهد خلالها نحو 200 فلسطيني وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين.