اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم كما انتشرت في بلدة كفر اللبد في إطار ملاحقة المطارد أشرف نعالوة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تمركزت وسط البلدة على شارع نابلس وبالقرب من مركز الشرطة وأمام عنبتا مول وعلى شارع السكة ومنعت حركة المواطنين وتفتش المنازل.

وأشارت إلى أن أعداد كبيرة من السيارات المدنية التي تحمل قوات خاصة انتشرت في البلدة وسبقت اقتحام قوات الاحتلال لها.

وأضافت أنه تم اعتقال الشاب " معتز عصام شراقة " بعد مداهمة منزله، وكذلك تفتيش منزل المواطن عصام شحادة بالقرب من مقر الدفاع المدني.

كما شهدت المنطقة الواقعة بين عنبتا وكفر اللبد انتشارا مكثفا للطائرات الزنانة وانتشارا لوحدات جيش الاحتلال في المنطقة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد زياد ثوابتة (30 عاما) من بلدة بيت فجار، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.