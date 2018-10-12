وفاة مواطنة جراء سقوطها من علو وسط قطاع غزة

توفيت مساء اليوم الجمعة المواطنة (م، ك 27 عاماً)، نتيجة سقوطها من بناية سكنية في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
وأفاد المقدم أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
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