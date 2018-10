كيف تحذف فيسبوك وإنستغرام من حياتك للأبد؟

هل فقدت الثقة في فيسبوك وإنستغرام بعد حوادث تسرب البيانات؟ وهل تشعر بالصداع من اضطرارك لرؤية كل الترهات التي يكتبها أصدقاؤك؟ في ما يأتي دليلك للانفصال عن هاتين الشبكتين الاجتماعيتين:

الخطوة 1: قيِّم ما قد تخسره، فقبل الالتزام بحذف حساب فيسبوك من المهم تقرير الضرر المحتمل، إذ قد تكون تستخدم الفيسبوك للحصول على بعض المنتجات والخدمات، وقد تكون مسجلا في خدمات عبر حساب فيسبوك.

ولذلك حتى تتأكد من أنك لن تخسر كثيرا، قم بإلغاء تنشيط حساب فيسبوك الخاص بك (deactivation)، وبعدها جرب لفترة معينة، فإذا وجدت أنك بحاجة للفيسبوك فيمكنك إعادة تنشيط حسابك، أما إذا وجدت أن لا مشكلة لديك فانتقل للخطوة التالية:

الخطوة 2: حمّل بياناتك، واسحب أيّ معلومات شخصية وصور وفيديوهات ونصوص الرسائل وقائمة الأصدقاء، وللمساعدة في ذلك يوفر فيسبوك أداة شاملة تسمى تنزيل معلوماتك (Download Your Information)، والتي يمكن العثور عليها في إعدادات الموقع.

الخطوة 3: اضغط على زر الحذف، وذلك في قائمة إعدادات فيسبوك، عبر النقر على زر "معلوماتك على الفيسبوك" (Your Facebook information) ثم زر "حذف حسابك ومعلوماتك" (Delete Your Account and Information).

الخطوة 4: مقاومة العودة إلى الوراء، إذ بعد الحذف سيعطيك الموقع فرصة ثلاثين يوما، وإذا قمت بتسجيل الدخول مرة أخرى سيكون لديك خيار إلغاء طلب الحذف. لا، قاوم، ولا تتراجع.

الخطوة 5: حذف إنستغرام، وفي ما يأتي الخطوات: داخل إعدادات تطبيق الصور يمكنك تحديد خيار لتنزيل نسخة من بياناتك. من هناك سيرسل إنستغرام عبر البريد الإلكتروني رابطًا لتنزيل الملف، ثم يمكنك زيارة صفحة الويب، ثم "حذف حسابك"، واحذفه.