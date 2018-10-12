‏تعليم غزة: لا صحة للأنباء حول تعطيل المدارس غدا السبت

نفت وزارة التربية و التعليم الأنباء التي تتحدث عن تعليق الدوام في المدارس غداً السبت.

و قال معتصم الميناوي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بغزة: "

حتى الآن لم نبلغ بأي إضراب بمدارس القطاع ليوم غد السبت".