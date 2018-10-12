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‏تعليم غزة: لا صحة للأنباء حول تعطيل المدارس غدا السبت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:38 - 12 أكتوبر 2018
مدارس الاونروا مدارس الاونروا
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نفت وزارة التربية و التعليم الأنباء التي تتحدث عن تعليق الدوام في المدارس غداً السبت.

و قال معتصم الميناوي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بغزة: "

حتى الآن لم نبلغ بأي إضراب بمدارس القطاع ليوم غد السبت".

 

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