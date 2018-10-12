القيادي عليان: مسيرات العودة لن ترتبط بسويعات كهرباء و ليترات سولار

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور جميل عليان ان ما حدث اليوم في مسيرات العودة وكسر الحصار يؤكد للجميع ان هذه المسيرات تمتلك من الإرادة وقوة الدفع الوطني ما يؤهلها لتحقيق الأهداف التي انطلقت من اجلها.

و قال عليان في تصريح له: "لقد تجاوزت المسيرات بعطاء شبابها وشاباتها كل المعيقات التي حاول البعض وضعها في دولاب هذه المسيرات المبارك".

وأضاف: "من المؤكد ان قواعد الاشتباك التي حققتها المسيرات وجعل الاشتباك داخل مواقع العدو المحصنة حيث تفوقت الإرادة على كل أدوات القتل الصهيوني وحديث العدو ان اليوم الذي سنرى فيه الفلسطيني يحتسي القهوة في أسدود بات قريبا يعبر عن حالة الإرباك وروح الهزيمة عند العدو وهو ما دفع الصهاينة في غلاف غزة يحزمون امتعتهم للرحيل وسنجبر الصهاينة على تغليب سلامتهم والهروب من الغلاف على البقاء في مستوطنات غلاف غزة وسيكون مصيرها كمصير مستوطنات نتساريم وقوش قطيف قبل عام ٢٠٠٥ ولن يشعروا بالحياة في هذا الغلاف",

و لفت الى أن هذه المسيرات عظيمة ومقدسة وترفض ان ترتبط بسويعات كهرباء أو بعض اللتيرات من السولار لكنها ستنتزع حرية غزة وتنتقل للضفة لكنس الاستيطان وستحمي القدس والأقصى

و دعا عليان كل من ترددوا في البداية من ابناء جلدتنا وظنوا ان هذه المسيرات هي حالة غضب أو من اجل ملأ البطون ان يشكلوا اضافة وسند لهذه المسيرات.

و أشار الى ان من يريد التصدي المؤامرة على القضية الفلسطينية ليس أمامه ان يثق بشباب وشابات المسيرات ويتشرف ان تكون هذه الروح والعزيمة هي القيادة الحقيقية للشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.

و أكد ان هذه المسيرات هي الرافعة للوحدة والمصالحة الفلسطينية ولمواجهة صفقة ترامب، ويستحيل ان يلتقى التشكيك في المسيرات وصدق مواجهة هذه الصفقة والمصالحة

و قال: " لقد تجاوزنا مرحلة إلقاء الرعب في قلوب الصهاينة وسنجبرهم على تخريب بيوتهم بايديهم في المرحلة القادمة".