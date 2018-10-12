بالون حارق يصل "بيت شيمش" على طريق "تل ابيب" القدس 

عثرت شرطة الاحتلال مساء الجمعة على بالون حارق على طريق 38 القريب من مستوطنة بيت شيمش الواقعة بين "تل ابيب" والقدس.

و وفقاً لصحيفة معاريف العبرية، فقد وصل خبراء المتفجرات من شرطة الاحتلال للمكان.

وذكر موقع معاريف بان بالون حارق اطلق قبل ظهر اليوم من قطاع غزة ادى لحريق ضخم في منطقة "وادي شكما" الواقع قرب منطقة "زكيم"، وعلى اثر الحريق الضخم استدعت قوات الاطفاء 6 طائرات لاخماد الحرائق وجرافتين عسكريتين من نوع الحيق الضخم D9 .

وبعد جهود كبيرة تمت السيطرة على الحريق، حيث لا زال هناك حريق اخر على مدخل كيبوتس ايرز.

ومنذ ساعات الصباح اندلعت 10 حرائق في غلاف غزة، وفقاً لوسائل الاعلام العبرية.

