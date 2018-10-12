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معاريف: الوقود القطري اشعل وتيرة المظاهرات

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:33 - 12 أكتوبر 2018
الوقود القطري الوقود القطري
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 قالت صحيفة  معاريف العبرية  بان الوقود القطري الذي دخل لقطاع غزة في الايام الاخيرة لم يخفف من حدة المواجهات على الحدود بين "اسرائيل" والمتظاهرين على حدود قطاع غزة .

و بحسب الصحيفة، فعلى الرغم من الجهود المبذولة  للتوصل لتسوية بين "اسرائيل" وحماس  وادخال شاحنات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة  الا ان مسيرة العودة على الحدود اليوم كانت ضخمة شارك فيها  ما يزيد على 20 الف متظاهر.

  كما اندلعت اليوم 10 حرائق من بينها حريق ضخم قرب "زكيم" على اثر ضخامته تم استدعاء 6 طائرات لاخماده  كما لا زال سكان كيبوتس "كيرم" في منازلهم بسبب كثافة الدخان الاسود الناجم عن اشعال الاطارات المطاطية شرقي رفح.
 

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