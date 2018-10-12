بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة للمشاركة في جمعة "انتفاضة القدس"

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد نحو مخيمات العودة المنتشرة على الشريط الحدودي لقطاع غزة، للمشاركة في المسيرة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت اسم جمعة "انتفاضة القدس"

وأفاد مراسلنا، أن الجماهير بدأت بالوصول للمخيمات الخمسة في محافظات القطاع، قبيل انطلاق فعاليات المسيرة المقررة بعد صلاة العصر.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية أكدت على استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها.

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة انطلقت شرارتها في 30 آذار/مارس الماضي، واستشهد خلالها نحو 200 فلسطيني وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين.