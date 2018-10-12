شرطة الاحتلال تقتحم سلوان وداهم منازل ومحال تجارية

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية برفقة بلدية الاحتلال، اليوم، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشرعوا بتصوير البنايات والمنازل السكنية والمحلات التجارية، واقتحموا بعضها وحرروا هويات بعض السكان وسجلوا أسمائهم ثم انسحبوا من المكان.

وأوضحت مصادر محلية نقلاً عن سكان البلدة، أن طواقم بلدية الاحتلال تداهم بشكل أسبوعي أحياء سلوان، وتشرع بتصوير المنشآت "السكنية والتجارية وحتى الحيوانية والزراعية" وتهدد بهدمها بحجة بنائها دون ترخيص، وتسلم العديد من المواطنين استدعاءات لمراجعة البلدية.

وأضاف السكان أن طواقم من ما يسمى "سلطة الطبيعة" تداهم بين الحين والآخر بلدة سلوان، وتسلم أصحاب الأراضي إخطارات بضرورة تنظيف المنطقة من الأخشاب أو أي أغراض موجودة بالمنطقة مهددة بتنظيفها وإجبار المالك على دفع غرامات مالية.