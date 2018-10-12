مشعل: حماس لديها خطة تكتيكية لتحرير فلسطين

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل اليوم الجمعة، إن حركة حماس لديها خطة تكتيكية واستراتيجية لتحرير فلسطين لكن يجب وضع خطة عربية وإسلامية تجمع العقول للتحرير.

وأضاف مشعل خلال كلمته في المؤتمر العاشر لرواد بيت المقدس وفلسطين، أن الاحتلال حقق ثغرات في بعض الكيانات العربية بالتزامن مع الخطوات المتسارعة لتصفية القضية، داعياً النخبة العربية لصياغة معادلة توازن وتجمع بين الهم المحلي القطري وبين هم الأمة والقضية الفلسطينية دون مفاضلة وتشكيك أو لوم متبادل.

وأكد على ضرورة استعادة مشاريع كسر الحصار عن قطاع غزة ودعم المقاومة ومواجهة التطبيع وتشكيل معارضة لأي سياسات رسمية تزيد منه، مبيناً أن الشعب الفلسطيني هو الضمان لإفشال "صفقة القرن".

وأوضح مشعل أن "إسرائيل" تعيش حيرة من صمود شعبنا وعدم استسلامه، مضيفا أن غزة تفوقت على نفسها رغم قوة جيش الاحتلال وأبدعت من خلال مسيرات العودة وأن من واجب الشعوب العربية كسر الحصار عنها.

ولفت إلى أن الضفة تفاجئ الجميع في انتفاضتها وهبتها رغم "التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين"، منوهاً أن المنطقة منذ سنوات مثقلة في أزماتها وهمومها إلا أنها لم تنس القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس لانتفاضة لتطوير أداء الأمة خاصة على المستوى الحركي والمؤسساتي والنخب ووضع الشباب على طريق المشاريع الكبرى.