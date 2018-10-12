منظمة حقوقية: إسرائيل تسعى لتحويل أطفال فلسطين لمعاقين

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين إن الاحتلال الإسرائيلي يحرم أطفال غزة أحلامهم ويسعى إلى تحويلهم لمعاقين، وذلك في بيان اليوم الخميس وصل للجزيرة نت.

وقالت الحركة العالمية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى تحويل أطفال فلسطين إلى معاقين، من خلال تعمد استهدافهم بالرصاص الحي والمتفجر.

وأوضحت الحركة أنها وثقت من خلال باحثيها الميدانيين عدة حالات في قطاع غزة لأطفال أصيبوا بإعاقات دائمة جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية.

واستعرض البيان حالات عديدة لأطفال تعرضوا لإعاقات نتيجة الإستهداف الإسرائيلي، مع تصريحات منهم.

وقال البيان إن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تؤكد أن القانون الدولي الإنساني يلزم دولة الاحتلال بفتح تحقيقات جدية ومهنية وشفافة ومحايدة في كل حوادث إطلاق النار، مشددة على ضرورة محاسبة جنود الاحتلال الذين يستهدفون الأطفال بقصد قتلهم أو التسبب بإعاقات دائمة لهم.

وأضافت أن ما يجري من استهداف للأطفال بقصد قتلهم أو التسبب في إعاقات دائمة لهم، هو دليل على أن جنود الاحتلال يستمدون تغولهم من عدم مساءلتهم ومن مظلة الحماية التي توفرها دولة الاحتلال لهم.

ودعت الحركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حث الأمين العام للأمم المتحدة على إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي في تقريره السنوي حول الأطفال والصراعات المسلحة، لارتكابها انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة (الاحتلال) خاصة عمليات قتلهم وتشويههم، لضمان تحقيق العدالة للأطفال الفلسطينيين ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات.