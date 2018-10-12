اندلاع ثلاث حرائق في "غلاف غزة"

اندلعت ثلاث حرائق منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، في "مستوطنات غلاف قطاع غزة" بسبب البالونات الحارقة.

وذكرت صحيفة يديعوت احرينوت العبرية، أن ثلاث حرائق اندلعت قرب كيبوتس ايرز وأور هنبر، إضافة إلى اندلاع حريق على خط السكة الحديدة في مدينة سيديروت المحتلة.

وأشارت الصحيفة العبرية، أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية هرعت إلى المكان لإخماد الحرائق التي تسببت بحرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية للمستوطنات الإسرائيلية".

يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي عثرت صباح اليوم الجمعة على بالون حارق في مدينة ريشون لتسيون الواقعة شمال مدينة اسدود المحتلة.

ويستخدم الشبان الثائرون في قطاع غزة البالونات والطائرات الحارقة كرد فعل على ما يمارسه جنود الاحتلال الإسرائيلي من قتل بدم بارد للشبان المتظاهرين بشكلٍ سلمي في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.