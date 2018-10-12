برقيات التهنئة تتوالى "للنخالة" من القيادات الفلسطينية والعربية بعد انتخابه امينا عاما للجهاد

تتواصل رسائل وبرقيات التهاني والتبريكات لانتخاب الأخ زياد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي خلفاً للقائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبدالله الذي يرقد على سرير المرض.

وتلقى "النخالة" برقيات عدة مساء أمس، من حركة فتح والجبهة الديمقراطية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والمؤتمر القومي الإسلامي لتهنئته بالأمانة العامة لحركة الجهاد الإسلامي.

وهنا نص البرقيات التي وصلت للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة..

الأخ والصديق العزيز زياد نخالة ( أبو طارق )

تمنيت لو أن هذه التهنئة كانت في لقاء مباشر وليس عبر وسائل التواصل . أما وقد حالت الظروف دون ذلك فإنني أتمنى عليك أن تبلغ الأخوات والإخوة في الجهاد الإسلامي بأنني باسمي وباسم الأخوات والإخوة في المؤتمر القومي الإسلامي أهنئهم على اختيارهم لمن سيقود حركة الجهاد الإسلامي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ أمتنا والتي تبدو للبعض سوداء قاتمة لدرجة الإحباط واليأس بسبب اتساع دائرةالتآمر والتواطئ مع أعداء الأمة على قضاياها الأساس وفي مقدمها قضية فلسطين ، ونراها نحن مضيئة وواعدة بصمود شعبنا الفلسطيني ، وانتفاضته المباركة وتصميه على النصر ، مهما كانت التضحيات ، ومقاومته المتأهبة دوماً والتي تؤرق العدو الصهيوني وداعميه والمتواطئين معه .

أخي العزيز أبوطارق

أعرف أن الأخوات والإخوة في الجهاد الإسلامي حملوك عبءاً كبيراً عندما اختاروك قائداً لهم ، لكني أعرف أنك أهل لتحمل هذه المسؤولية وهذا العبء ، والأكثر أهلية لخلافة القائد الرمز الدكتور رمضان شلح الذي أرجو أن تبلغه بأننا نحبه ونعتز بأن أمتنا أنجبت مثله ، وبأن كل شرفاء هذه الأمة وكل أحرار العالم يحبونه ويتمنون له الشفاء العاجل والعودة القريبة إلى ساحة النضال .

أخي العزيز أبوطارق

هنيئا وألف تحية

أخوكم خالد السفياني

المنسق العام للمؤتمر القوميالإسلامي







