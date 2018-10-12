الاحتلال يعثر على بالون حارق في ريشون لتسيون ويستدعي خبير متفجرات

ذكر موقع المستوطنين 7، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي عثرت صباح اليوم الجمعة على بالون حارق في مدينة ريشون لتسيون الواقعة شمال مدينة اسدود المحتلة.

وأوضح موقع المستوطنين، بأن شرطة الاحتلال استدعت خبير متفجرات لإبطال مفعول البالون الحارق.

يُشار إلى أن الشبان الثائرون في قطاع غزة يطلقون بالونات وطائرات حارقة تجاه الأراضي المحتلة كرد فعل على ما يمارسه جنود الاحتلال الإسرائيلي من قتل بدم بارد للشبان المتظاهرين بشكلٍ سلمي في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية نحو 198 مواطناً وأصيب أكثر من 21 ألف بجراح مختلفة.