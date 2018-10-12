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ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار

الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة انتفاضة القدس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:31 - 12 أكتوبر 2018
مسيرات العودة مسيرات العودة
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يستعد الغزيون للمشاركة الحاشدة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار عصر اليوم الجمعة، تحت عنوان جمعة #انتفاضة_القدس رفضا للحصار الإسرائيلي واغلاق المعابر الحدودية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق اليوم في مخيمات العودة على الحدود.

وأكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، اضافة الى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد اعلنت إن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية، بلغ 198 شهيدا، بينهم 37 طفلا.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته بعنوان "الاعتداءات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية" أن عدد الجرحى وصل إلى 22 ألف و267 جريحا.

 

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