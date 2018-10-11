بعد أن أنهك قوى الأمن الإسرائيلي.. ليبرمان: مهمتنا الأساسية اعتقال منفذ عملية بركان

قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في أعقاب اعتقال منفذ عملية الطعن في حوارة: لا زالت المهمة الاساسية أمامنا هي اعتقال مفذ عملية بركان.

وأضاف ليبرمان: سنبذل جهودنا لاعتقاله.

وتواصل قوات الاحتلال البحث عن منفذ عملية "بركان" في ضاحية شوكة بمدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في ضاحية شويكة وقرية بيت ليد المجاورة بما فيها منزل الشاب أشرف نعالوة واستجوبت المواطنين ميدانيا.

وأضافت ان قوات الاحتلال اعادت اعتقال فيروز نعالوة شقيقة الشاب أشرف نعالوة منفذ العملية بعد مداهمة منزلها في حي المعاجين بنابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ثائر جرادات من جنين بعد مداهمة منزل قرب يعبد جنوبا.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل وخربت محتوياتها في بيت فجار جنوب بيت لحم ومخيم عايدة شمالها ويطا جنوب الخليل ومخيم العروب شمالها وعصيرة القبلية قرب نابلس.

وتمكن منفذ عملية الطعن في شارع من قتل مستوطنةٍ واصابة آخر بجراح خطيرة والانسحاب من المكان، تاركاً جيش الاحتلال ومنظومته العسكرية والأمنية في حيرة واحراج واستنزاف بشكل متواصل.