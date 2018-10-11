إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزة‎

أصيب اربعة فلسطينيين مساء اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات "الإرباك الليلي" ضمن مسيرات العودة قرب السياج الفاصل الشرقي لقطاع غزة.

وأفاد د. ايمن السحباني رئيس قسم الاستقبال بمجمع الشفاء الطبي بإصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة.

وتشهد المنطاق الشرقية لقطاع غزة فعاليات ليلية تحمل مسمى " الإرباك الليلي"، والتي تشهد مشاركة مئات الشبان بمظاهرات على السياج الفاصل للقطاع.

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم الفلسطينيون مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.