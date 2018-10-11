كيف سيتحدى ركاب أطول رحلة في العالم الوقت؟

ستمر الرحلة الأطول في العالم بين سنغافورة ونيويورك قرابة 19 ساعة بدون أي محطة توقف، وفيها يكمن التحدي بالنسبة إلى الركاب .. كيف يمررون الوقت؟

ففي الرحلة "إس كيو 22" لشركة "سنغابور إيرلاينز" التي أعلن إقلاعها عند الساعة 23,35 (15,35 ت غ)، ستنقل الطائرة 161 راكبا، بينهم 67 في درجة رجال الأعمال، و94 في الدرجة الاقتصادية الممتازة، في حين ليس هناك أي راكب في الدرجة الاقتصادية .

وتقول المستشارة في المستشفى الجامعي الوطني في سنغافورة رهينو بهولر، إن "القلق الرئيسي يتعلق بحصول جلطة وريدية عميقة نتيجة الجلوس لوقت طويل وفقدان سوائل الجسم في آن معا".

وأضافت "يجب تجنب الطعام الذي يتسبب بغازات وبشعور الانتفاخ والإسراف في تناول الكحول".

وأوضحت خبيرة الصحة في شركة الاستشارات "فروست آند سوليفان" بهولر لوكالة فرانس برس، أن "البحث يظهر أن الترطيب والطعام هما عاملان مهمان" يجب أن يؤخذا بالاعتبار.