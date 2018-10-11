علماء يجيبون.. هكذا نبعد الأرق ونستغرق في النوم

كشفت دراسة جديدة، أن ارتداء نوع ملابس محدد يساعد على الغط في النوم في مدة أسرع، كما يزيد من جودة فترة النوم، مما يساعد بالتغلب على الأرق.

واكتشف علماء، أن البيجاما المصنوعة من الصوف، تساعد على الاستغراق في النوم بمدة أسرع، قد تصل لربع ساعة، حيث يساعد هذا النوع من البيجاما على وصول النائم لمرحلة "الراحة الحرارية"، مما يؤدي لنوم أكثر راحة.

ومع اعتدال درجة حرارة الجسد، يحتاج الشخص مدة أقصر للاستغراق في النوم، كما سيشعر بنوم "عالي الجودة"، حسب ما أشار موقع "سكاي نيوز".

وقال الدكتور بول سوان المسؤول عن الدراسة: "قبل مدة ليست بعيدة، اعتاد الناس على النوم تحت غطاء صوفي، وها نحن اليوم نكتشف فوائد النوم أثناء ارتداء الصوف".

وشملت الدراسة التي أجرتها جامعة سيدني الأسترالية 17 طالبا جامعيا، و36 شخصا أكبر بالسن، وتم تعديل حرارة السرير لتصل إلى 17 درجة مئوية.

وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين ارتدوا بيجامات صوفية خلال النوم، استطاعوا الخلود للنوم بمدة أسرع من أقرانهم الذين ارتدوا ملابس مصنوعة من القطن أو البوليستر.