الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية الطعن في حوارة على في نابلس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن قوة خاصة اعلتقت، مساء اليوم الخميس، منفذ عملية الطعن في حوارة بعد اقتحام منزله في قرية جماعين جنوب نابلس.

وقالت وسائل الإعلام إن القوات خاصة دخلت الى القرية عبر مركبات خاصة واقتحمت منزل منفذ عملية حوارة بعد وقت قصير من دخوله إلى المنزل ونقلته إلى معسكر حوارة جنوبا.

وأضافت أن منفذ العلمية ظهر اليوم هو الشاب معتز قاسم حسين "١٩ عاما" وأدت الى اصابة جندي اسرائيلي بجراح.

واغلقت قوات الاحتلال كافة المداخل الرئيسي لنابلس وحواحز "حوراة" و"زعترا" ومدخل "شافي شمرون" بالبوابات الحديدية، وحاجز "عناب" واجرت عمليات تفتيش دقيقة للمركبات والمواطنين قبل ان تتمكن من اعتقال المنفذ.