مصدر تركي يؤكد مقتل خاشقجي.. والسعودية تطلب التنسيق

أكد مصدر أمني تركي أن لدى بلاده أدلة قاطعة على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومكان قتله، وأنها أطلعت واشنطن عليها، كما أعلنت الرئاسة التركية أنها وافقت على طلب سعودي بتشكيل فريق عمل مشترك لحل القضية.

ونقل مراسل الجزيرة في إسطنبول عن مصدر أمني تركي مساء اليوم الخميس أن لدى السلطات التركية أدلة قاطعة على مقتل جمال خاشقجي ومكان قتله، وأن أنقرة أطلعت واشنطن على تلك الأدلة.

وقال المراسل عمر خشرم إن المخابرات التركية زودت نظيراتها في دول غربية أخرى مثل بريطانيا وفرنسا بنتائج التحقيق التي تثبت مقتل خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول الثلاثاء قبل الماضي.

وأضاف المراسل أن الجانب التركي كان ينتظر دخول القنصلية ومنزل القنصل العام السعودي لإثبات ما توصل إليه من نتائج بشكل قطعي قبل الإعلان عنها للرأي العام، وتوقع المراسل أن تحمل الساعات المقبلة تطورات جديدة، وأن تكشف أنقرة رسميا عن نتائج التحقيق.

وفي تطور لاحق، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه بناء على طلب السعودية، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك لكشف مصير خاشقجي.

جاء ذلك بعد ساعات من تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن الادعاء العام في إسطنبول بدأ تحقيقا دقيقا وشاملا في اختفاء خاشقجي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما فيها المخابرات والأمن، مضيفا "يتوجب على السعودية أن تتعاون معنا أيضا".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا يمكن أن تصمت عن حادثة كهذه لأنها ليست عادية.

كما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز اليوم بأن خاشقجي دخل القنصلية السعودية و"حتما لم يخرج"، مضيفا "نحن نقترب من معرفة ما حدث لجمال خاشقجي أكثر مما تظنون".

وأوضح ترامب أن إدارته تعمل مع تركيا والسعودية، وقال إن المحققين الأميركيين يشاركون في التحقيقات، لكن مصادر دبلوماسية تركية نفت لوكالة الأناضول مشاركة محققين أميركيين.