حماس: عملية نابلس صفعة للاحتلال ولمنظومته الأمنية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني اليوم الخميس، بالقرب من حاجز حوارة الاحتلالي المقام على أراضي مدينة نابلس، تشكل صفعة للاحتلال وفشلًا لمنظومته الأمنية، واصفةً العملية بـ"البطولية".

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن "العملية تأتي في سياق رد شعبنا على غطرسة الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد شعبنا ومقدساتنا".

وأشارت، إلى أن تنفيذ المقاومين لعملياتهم في الضفة الغربية يعد دليلًا على فشل منظومة الاحتلال الأمنية، في ظل حالة القمع والملاحقة التي يحاول الاحتلال فرضها.

وتوجهت "حماس" بالتحية لأبناء الضفة الغربية على العمليات النوعية التي ينفذونها، وحيت صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على المقاومة مهما كلف ذلك من ثمن.

وشددت، على حق شعبنا في المقاومة، وأنه لا أمن للاحتلال ولا لمغتصبيه على أرض فلسطين