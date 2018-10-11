شهاب: لن ننخدع بوعود هشة لحل أزمات غزة

دعت حركة الاسلامي في فلسطين أبناء شعبنا للمشاركة بكثافة في مسيرات العودة في جمعتها الـ 29 جمعة انتفاضة القدس.

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها داود شهاب على أهمية الرسالة التي تحملها المشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه المسيرات .

وأوضح شهاب في تصريح له مساء اليوم أن أبلغ رسالة تحملها الجماهير أن كسر الحصار يعني تحقيق كافة المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني ، وأننا لن ننخدع بوعود صغيرة وجزئية .

ولفت شهاب إلى أن الوحدة الوطنية الحقيقية تتجسد في ساحات وميادين المواجهة ، ومن خلال استجابة الشباب الثائر في الضفة الصامدة عبر العمليات الفدائية التي تستهدف قطعان المستوطنين.

وشدد شهاب في حديثه على أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مصممة على استمرار المسيرات ولا تخدعها العروض الهشة، مشيرا إلى أن المسيرات متواصلة رغم مختلف الظروف والتحديات.

وقال إن العودة حق ثابت لا يمكن المساومة عليه ولا القبول بأي بدائل أخرى ، موضحا أن المسيرات هي أوضح وأقوى رد على محاولات المساس بحق العودة وقضية اللاجئين .

وختم حديثه بالقول إننا ونحن نحيي ذكرى الانتفاضة المباركة نؤكد أننا سنقف جبهة واحدة وصفا منيعا في رفض ومواجهة ما يسمى بـ "صفقة القرن" . ودعا لتطوير مسيرات العودة وامتدادها للضفة والقدس كخطوة على طريق التصدي للمؤامرة .