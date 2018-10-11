سفير "إسرائيل" وسفير الإمارات على نفس الطاولة

شارك السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، في حفل لمنظمة داعمة لـ"إسرائيل"، واختار أن يجلس إلى جانب السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درمر.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فأن مشاركة السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، في حفل مفتوح للإعلام، يوم امس الأربعاء، في واشنطن، نظمته منظمة داعمة لإسرائيل، وجلوسه إلى جانب السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درمر، المقرب من نتنياهو، بأنها دليل آخر على العلاقات الساخنة بين "إسرائيل" ودول الخليج.

وقالت الصحيفة إن السفيرين الإسرائيلي والإماراتي يعدان من السفراء الأكثر تأثيرا في واشنطن، إذ تربطهما علاقات قوية مع إدارة ترامب.

وجاء لقاء الاثنين أمس في الاحتفال السنوي لمنظمة "المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي"، وهو منظمة محافظة داعمة لإسرائيل مقرها واشنطن، وحضر الحفل كذلك وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي ألقى الخطاب المركزي.

وشارك كذلك في الحفل السفير المصري لدى واشنطن.

وقالت الصحيفة إن السفير الإماراتي والسفير الإسرائيلي جلسا الواحد إلى جانب الآخر مع العلم أن الحدث مفتوح للتغطية الإعلامية، وبذلك خالفا المألوف في العلاقات السرية الناشئة بين إسرائيل ودول الخليج، وهو اجتماع الأطراف خلف الكواليس وبعيدا عن الكاميرات.

وكان العتيبة قد تصدر العناوين في إسرائيل بسبب تبادله الحديث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعقيلته في واشنطن، بعد أن مكثا بالصدفة في نفس المطعم.